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Общество

Заместитель мэра Пензы сообщил, будет ли в городе крематорий

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В администрации Пензы поставили точку в разговоре о возведении крематория. Ответ на запрос портала PenzaInform.ru дал заместитель мэра Магомед Агамагомедов.

Возможность появления ритуального сооружения не первый год вызывает жгучий интерес пензенцев. Речь об этом ведется с 2006-го, когда стало ясно, что на городских кладбищах не хватает места.

Опрос в группе портала PenzaInform.ru в соцсети «ВКонтакте» показал: многие одобряют кремирование. Из 450 человек почти 65% (291 пользователь) выбрали вариант «Давно пора! Экономия денег, земли и проч.», 35% (159 человек) ответили: «Я против, это противоречит нашим традициям».

Однако у города средств на строительство здания, в котором царит огненная стихия, не нашлось. В 2017-м было подписано соглашение с иногородним инвестором. Тогда в мэрии сообщили, что крематорий будет размещен рядом с Восточным кладбищем (пензенцы чаще называют его Чемодановским по названию расположенного рядом села), на Осенней улице. Там предполагалось построить два здания: ритуальный зал и непосредственно кремационный блок со специальной печью.

Вскоре разговоры о возведении ритуального объекта затихли, однако тема вновь начала обсуждаться в августе 2019 года. Мэрия Пензы и некий бизнесмен подписали протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству в развитии рынка ритуальных услуг. Коммерсант решил продолжить разработку проекта строительства крематория на территории действующего кладбища.

Однако дело с мертвой точки так и не сдвинулось и, скорее всего, не сдвинется.

«Администрацией города Пензы рассматривался вариант размещения крематория в районе существующего Восточного кладбища. Данный вариант требует существенных затрат на строительство транспортной и инженерной инфраструктур. Строительство крематория на территории города Пензы в настоящее время не планируется в связи с отсутствием заинтересованных в возведении объекта инвесторов», - говорится в ответе Магомеда Агамагомедова.

Планируется же пока лишь расширить территорию Восточного кладбища. В мае был заключен контракт на работы на участке 1,5 гектара. В перспективе площадь нового кладбища составит 40 гектаров.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Наверно доляху захотели, поэтому и дело не двигается.

Гость||

Ну конечно, тогда же ритуальные агентства лишаться прибыли. Не успеет человек умереть, они как гиены наготове, ну и понятно же с кем они в доле.

Гость||

На фото освенцим?

Гость||

Пенза маленький, но такой типичный российский город, где для людей ничего не делается

Гость||

Давно пора построить, всю заразу в землю заказываем, а потом воду пьем. И откуда у нас заболевания берутся потом?

Гость||

Стройте хоть крематорий, раз больницы не строите.

Гость||

Гость писал(a):

а потом воду пьем. И откуда у нас заболевания берутся потом?
Шо за заболевания у вас?

Гость||

Гость писал(a):

На фото освенцим?
Даха́у (нем. Dachau) — один из первых концентрационных лагерей на территории Германии,близ одноимённого города. Основан 22 марта 1933 года в Дахау (федеральная земля Бавария), неподалёку от Мюнхена.

Журналюхи, вы совсем долбанулись?

Гость||

Крематрий просто необходим городу. Часто люди вынуждены везти родственников на кремирование в Саратов и Н-Новгород.

Гость||

Слава Богу,что хватает ума не устраивать в нашем славном городке ОСВЕНЦИМ,наши предки видели это своими глазами.мы потомки не хотим повторения.

Гость||

Гость писал(a):

Крематрий просто необходим городу.
2% желающих, не более. Погоды не делает.

Гость||

Гость писал(a):

Крематрий просто необходим городу. Часто люди вынуждены везти родственников на кремирование в Саратов и Н-Новгород.
не бреши а

Гость||

Гость писал(a):

Журналюхи, вы совсем долбанулись?
они жертвы ЕГЭ

Гость||

Ни аэропорта, ни крематория.... Еще чего не будет с нашей мафией? У них то все хорошо.

Гость||

Чем транспортная инфрастуктура крематория отличается от текой же для кладбища? не интересный проект?

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Имя: Гость
Комментарий:

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