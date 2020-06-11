Заместитель мэра Пензы сообщил, будет ли в городе крематорий

11.06.2020 | 12:05

В администрации Пензы поставили точку в разговоре о возведении крематория. Ответ на запрос портала PenzaInform.ru дал заместитель мэра Магомед Агамагомедов.

Возможность появления ритуального сооружения не первый год вызывает жгучий интерес пензенцев. Речь об этом ведется с 2006-го, когда стало ясно, что на городских кладбищах не хватает места.

Опрос в группе портала PenzaInform.ru в соцсети «ВКонтакте» показал: многие одобряют кремирование. Из 450 человек почти 65% (291 пользователь) выбрали вариант «Давно пора! Экономия денег, земли и проч.», 35% (159 человек) ответили: «Я против, это противоречит нашим традициям».

Однако у города средств на строительство здания, в котором царит огненная стихия, не нашлось. В 2017-м было подписано соглашение с иногородним инвестором. Тогда в мэрии сообщили, что крематорий будет размещен рядом с Восточным кладбищем (пензенцы чаще называют его Чемодановским по названию расположенного рядом села), на Осенней улице. Там предполагалось построить два здания: ритуальный зал и непосредственно кремационный блок со специальной печью.

Вскоре разговоры о возведении ритуального объекта затихли, однако тема вновь начала обсуждаться в августе 2019 года. Мэрия Пензы и некий бизнесмен подписали протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству в развитии рынка ритуальных услуг. Коммерсант решил продолжить разработку проекта строительства крематория на территории действующего кладбища.

Однако дело с мертвой точки так и не сдвинулось и, скорее всего, не сдвинется.

«Администрацией города Пензы рассматривался вариант размещения крематория в районе существующего Восточного кладбища. Данный вариант требует существенных затрат на строительство транспортной и инженерной инфраструктур. Строительство крематория на территории города Пензы в настоящее время не планируется в связи с отсутствием заинтересованных в возведении объекта инвесторов», - говорится в ответе Магомеда Агамагомедова.

Планируется же пока лишь расширить территорию Восточного кладбища. В мае был заключен контракт на работы на участке 1,5 гектара. В перспективе площадь нового кладбища составит 40 гектаров.