Правила выдачи микрозаймов россиянам ужесточат

17.12.2025 | 08:11

Микрофинансовым организациям (МФО) в России собираются запретить выдавать клиенту более 1 займа с полной стоимостью выше 100% годовых. Кроме того, ограничивается предельный размер переплаты по микрокредитам 100% годовых. Соответствующий законопроект принят Госдумой РФ во втором и третьем чтениях во вторник, 16 декабря. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

С 1 апреля следующего года максимальная сумма начислений по микрокредиту сроком до года не должна превышать 100% от первоначальной суммы долга (сейчас 130%). А с 1 октября один человек сможет взять не более 2 микрозаймов с переплатой по ним свыше 200% годовых.

С 1 апреля 2027-го одному гражданину разрешат иметь только 1 договор займа с полной стоимостью более 100% годовых. Кроме того, МФО запретят заключать договор с клиентом, если еще не прошло 3 дня после полного погашения ранее взятого кредита.

МФО обяжут получать информацию о долговой нагрузке граждан в бюро кредитных историй до согласования условий по займу. В кредитной истории россиян отразятся сведения о среднемесячных платежах, полной стоимости кредитов, сроках окончания договоров.

Законопроект направлен на утверждение в Совет Федерации. Далее его должен подписать Президент РФ.