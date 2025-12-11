Перевозчик заплатит за непроведение медосмотров водителя автобуса

11.12.2025 | 09:46

Ленинский районный суд Пензы определил наказание для индивидуального предпринимателя, который грубо нарушил лицензионные условия при перевозке пассажиров. Дело было рассмотрено по заявлению Территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО.

3 июля инспекторы в селе Овчарном Нижнеломовского района проверили принадлежащий предпринимателю автобус Ford. На нем по заказу перевозили 18 пассажиров по маршруту с. Овчарное - г. Каменка.

В ходе проверки выяснилось, что водитель не прошел послерейсовый медицинский осмотр 1 и 2 июля. Это является грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Предприниматель, не организовавший медосмотр, признал вину.

Учитывая данный факт, а также то, что перевозчик нарушил закон впервые, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере ниже низшего предела, предусмотренного санкцией соответствующей статьи КоАП РФ. Предпринимателю придется заплатить 100 000 рублей.