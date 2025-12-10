Предпринимателя оштрафовали за нарушения при перевозке детей

10.12.2025 | 16:30

Бессоновский районный суд определил наказание для индивидуального предпринимателя, грубо нарушившего лицензионные условия при заказной перевозке организованной группы детей. Дело было рассмотрено по заявлению Территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО.

Нарушение было зафиксировано 11 сентября на 213-м километре трассы Тамбов – Пенза. Инспектор Ространснадзора проверил принадлежащий предпринимателю автобус Bova, который следовал по маршруту с. Грабово - с. Кувака.

Оказалось, что информация о транспортном средстве не была внесена в реестр лицензий, а водитель не прошел предрейсовый медицинский осмотр.

В суде перевозчик признал вину частично. Он подтвердил, что не обеспечил проведение медосмотра для шофера, а по поводу реестра указал, что подал соответствующее заявление в Ространснадзор в части изменения госномера, но получил уведомление об отказе.

Однако в суде этот довод не приняли: на момент проверки сведений в реестре не было. Более того, предпринимателю отказали по причине отсутствия электронной подписи заявителя.

Так как перевозчик совершил административное правонарушение впервые, ему назначили штраф в минимальном размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи КоАП РФ, - 200 000 рублей.