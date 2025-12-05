Коммунальщикам дали месяц на починку канализации на ул. Совхоз-Техникум

Управление ЖКХ должно в течение месяца починить канализационные сети на улице Совхоз-Техникум в Пензе и определить обслуживающую организацию. Такую обязанность на ведомство возложил суд.
Коммуникации в районе домов № 20а и 43 износились, на этом участке постоянно случаются прорывы с разливом стоков. При этом трубы на балансе у кого-либо не находятся.
В связи с бездействием прокурор Первомайского района направил в суд заявление о понуждении управления провести противоаварийные мероприятия. Его требования были удовлетворены.
УЖКХ подало апелляцию, указав на неэффективность таких работ и отметив, что уже вступило в силу решение Ленинского районного суда, по которому ведомство обязано в течение двух лет провести реконструкцию объекта протяженностью 3 888 метров.
Заключен муниципальный контракт на подготовку соответствующей проектной документации. По данным портала госзакупок, на ее создание решено направить 11 990 000 рублей. Срок окончания работ - 30 апреля 2026 года.
Таким образом, проводить сейчас ремонтные работы нет никакого смысла, сочли в управлении. К тому же имеет место недостаточность финансирования противоаварийных мероприятий и неразумность срока - 1 месяц.
Все эти доводы в Пензенском областном суде сочли несостоятельными.
«Решение вступило в законную силу и направлено для принудительного исполнения в службу судебных приставов-исполнителей», - уточнили в региональной прокуратуре.
Новости по теме
- В главном корпусе башмаковской больницы завершили ремонт
- Военнослужащий из пункта отбора украл у контрактника 821 185 рублей
- 37-летнему пензенцу грозит суд за экстремистские публикации
- В Спасске бухгалтеру заплатили за упавшие на голову обломки кирпичей
- В Пензе 5 человек осуждены за незаконные денежные операции
- В Пензе сотрудника ОАО «РЖД» осудили за взятки
- Ряд граждан освободят от обязательных работ
- Вере Фейгиной продлили срок пребывания под домашним арестом
- Пензенский пенсионер оплатил 213 поездок чужой картой
- Пензенца наказали за финансирование общественного движения
Последние новости
- В Пензенской области выросла смертность трудоспособных мужчин
- Список сайтов, доступных во время ограничения интернета, расширился
- «Термодом» стал архитектором счастья Города Спутника
- Население Пензы за 4 года сократилось на 28 000 человек
- На улицах Пензы появятся еще 3 декоративных указателя
- ДТП с ребенком: в УЖКХ объяснили отсутствие освещения на переходе
- В главном корпусе башмаковской больницы завершили ремонт
- Водителей захотели лишать прав за незаконный знак «Инвалид»
- Опубликован прогноз погоды в Пензенской области на выходные
- Нижнеломовцы подхватили кишечные инфекции из-за некачественной воды
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!