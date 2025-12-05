Коммунальщикам дали месяц на починку канализации на ул. Совхоз-Техникум

05.12.2025 | 18:51

Управление ЖКХ должно в течение месяца починить канализационные сети на улице Совхоз-Техникум в Пензе и определить обслуживающую организацию. Такую обязанность на ведомство возложил суд.

Коммуникации в районе домов № 20а и 43 износились, на этом участке постоянно случаются прорывы с разливом стоков. При этом трубы на балансе у кого-либо не находятся.

В связи с бездействием прокурор Первомайского района направил в суд заявление о понуждении управления провести противоаварийные мероприятия. Его требования были удовлетворены.

УЖКХ подало апелляцию, указав на неэффективность таких работ и отметив, что уже вступило в силу решение Ленинского районного суда, по которому ведомство обязано в течение двух лет провести реконструкцию объекта протяженностью 3 888 метров.

Заключен муниципальный контракт на подготовку соответствующей проектной документации. По данным портала госзакупок, на ее создание решено направить 11 990 000 рублей. Срок окончания работ - 30 апреля 2026 года.

Таким образом, проводить сейчас ремонтные работы нет никакого смысла, сочли в управлении. К тому же имеет место недостаточность финансирования противоаварийных мероприятий и неразумность срока - 1 месяц.

Все эти доводы в Пензенском областном суде сочли несостоятельными.

«Решение вступило в законную силу и направлено для принудительного исполнения в службу судебных приставов-исполнителей», - уточнили в региональной прокуратуре.