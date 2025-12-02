В Пензенской области зарегистрировали 3 случая гриппа

В Пензенском регионе у 3 человек выявили грипп. Зараженные - жители областного центра и Земетчинского района, уточнили в Роспотребнадзоре.
У заболевших подтвердился вирус группы А(Н3N2) - так называемый гонконгский грипп.
В целом за минувшую неделю с 24 по 30 ноября в регионе зарегистрировали 1 647 случаев ОРВИ, что на 1,3% меньше, чем было в предыдущем отчетном периоде. Треть всех пациентов - дети.
Конкретно в Пензе было 674 заболевших - это на 7,5% больше, чем неделей ранее.
Еще осенью в областном управлении Роспотребнадзора спрогнозировали, что первые случаи гриппа появятся в декабре.
