Общество

Грипп в Пензенской области пока не регистрировался

Печать
Telegram

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ в Пензенской области за прошедшую неделю практически не изменилась. С 17 по 23 ноября в регионе такой диагноз поставили 1 669 раз (+0,9%).

Удельный вес детей в общей структуре заболевших - 26,3%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пензе официально зафиксировали 627 случаев ОРВИ, динамика к предыдущей неделе составила -1,7%.

Грипп в регионе не регистрировался, уточнили в Роспотребнадзоре.

В целом по стране ситуация хуже: заболеваемость выросла на 17,9%. Диагноз «грипп» выставили более 6,4 тысячи раз. Среди выявленных штаммов преобладает тип A (H3N2).

Ранее был озвучен прогноз, что в Пензенскую область вирус придет в конце декабря - январе.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети