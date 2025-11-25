Грипп в Пензенской области пока не регистрировался

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ в Пензенской области за прошедшую неделю практически не изменилась. С 17 по 23 ноября в регионе такой диагноз поставили 1 669 раз (+0,9%).
Удельный вес детей в общей структуре заболевших - 26,3%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Пензе официально зафиксировали 627 случаев ОРВИ, динамика к предыдущей неделе составила -1,7%.
Грипп в регионе не регистрировался, уточнили в Роспотребнадзоре.
В целом по стране ситуация хуже: заболеваемость выросла на 17,9%. Диагноз «грипп» выставили более 6,4 тысячи раз. Среди выявленных штаммов преобладает тип A (H3N2).
Ранее был озвучен прогноз, что в Пензенскую область вирус придет в конце декабря - январе.
