Грипп в Пензенской области пока не регистрировался

25.11.2025 | 18:40

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ в Пензенской области за прошедшую неделю практически не изменилась. С 17 по 23 ноября в регионе такой диагноз поставили 1 669 раз (+0,9%).

Удельный вес детей в общей структуре заболевших - 26,3%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пензе официально зафиксировали 627 случаев ОРВИ, динамика к предыдущей неделе составила -1,7%.

Грипп в регионе не регистрировался, уточнили в Роспотребнадзоре.

В целом по стране ситуация хуже: заболеваемость выросла на 17,9%. Диагноз «грипп» выставили более 6,4 тысячи раз. Среди выявленных штаммов преобладает тип A (H3N2).

Ранее был озвучен прогноз, что в Пензенскую область вирус придет в конце декабря - январе.