Сетевое издание|18+|Вторник|11 ноя 2025|17:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Простывших россиян призвали не обтираться водкой

Печать
Telegram

Педиатр Дмитрий Молодой призвал не снижать температуру при простуде с помощью обтирания уксусом или водкой. Об этом популярном у россиян народном методе он высказался в своем Telegram-канале.

Молодой предупредил, что обтирание водкой или уксусом является не только неэффективным, но и опасным.

Побочными эффектами этого метода он назвал усиление интоксикации, аллергические реакции и увеличение риска возникновения ларингита.

«Напомню, сейчас обтирание практикуется теплой водой (39-40°C) при температуре выше 40°C и полном отсутствии признаков озноба. Является вспомогательным методом и практически никогда не используется самостоятельно. Основной - прием жаропонижающих», - добавил врач.

Ранее терапевт Ольга Чиркова призвала в холодное время года включить в рацион несколько продуктов. Так, по ее словам, зимой важно употреблять много рыбы и творога.

Источник фото - pxhere.com.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети