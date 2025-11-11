Простывших россиян призвали не обтираться водкой

Педиатр Дмитрий Молодой призвал не снижать температуру при простуде с помощью обтирания уксусом или водкой. Об этом популярном у россиян народном методе он высказался в своем Telegram-канале.
Молодой предупредил, что обтирание водкой или уксусом является не только неэффективным, но и опасным.
Побочными эффектами этого метода он назвал усиление интоксикации, аллергические реакции и увеличение риска возникновения ларингита.
«Напомню, сейчас обтирание практикуется теплой водой (39-40°C) при температуре выше 40°C и полном отсутствии признаков озноба. Является вспомогательным методом и практически никогда не используется самостоятельно. Основной - прием жаропонижающих», - добавил врач.
Ранее терапевт Ольга Чиркова призвала в холодное время года включить в рацион несколько продуктов. Так, по ее словам, зимой важно употреблять много рыбы и творога.
Источник фото - pxhere.com.
Новости по теме
- В Пензенской области снижается уровень заболеваемости ОРВИ
- У 32% пензенцев удалось обнаружить рак легких на ранней стадии
- Россиянин пытался заточить нож и пробил себе артерию
- В Пензенской области 625 ветеранов СВО смогли оценить свое здоровье
- Названы проявляющиеся во время сна признаки стресса
- Перечислены ранние симптомы рака легких
- Раскрыто влияние магнитных бурь на здоровье
- В Пензе впервые провели гибридную урологическую операцию
- В Пензе онколог рассказала о лучших продуктах для профилактики рака
- У 6 635 жителей региона выявили злокачественные новообразования
Последние новости
- Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за шума
- Россиян предупредили о схеме автомошенничества с использованием искусственного интеллекта
- Россиянам захотели разрешить не работать во время магнитных бурь
- В России собрались резко повысить один вид штрафов
- В России высказались о возможности 13-й зарплаты для одной категории работников
- Россиян предупредили о вызывающем тяжелое поражение дыхательных путей вирусе
- В Госдуме выступили против создания брачного агентства для ветеранов СВО
- Россиянин пытался заточить нож и пробил себе артерию
- Названа доля неспособных взять кредит россиян
- Раскрыты необычные предпочтения россиян при приготовлении борща
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!