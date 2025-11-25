Обязательную регистрацию самокатов могут ввести в 2026 году

25.11.2025 | 07:55

Обязанность ставить на учет электросамокаты может появиться у владельцев в следующем году. О введении прав для управления этим средством индивидуальной мобильности (СИМ) речи не идет.

«Госрегистрация не за горами. Но ввести ее без принятия поправок в Правила дорожного движения не получится, поэтому Минтранс согласовал с МВД внесение таких поправок весной 2026 года», - пишет «Парламентская газета» со ссылкой на замдиректора департамента автотранспорта Николая Чередниченко.

Что касается прокатных СИМ, то в стране хотят обязать граждан, пользующихся этой услугой, подтверждать свою личность. В столице это правило уже действует, для идентификации используют официальный городской портал. В других регионах для этого можно подключить сайт госуслуг.

«Крупнейшие сервисы проката ведут переговоры с Минтрансом, чтобы ввести повсеместную верификацию. Выполняться она будет через пароль ЕСИА, который используется для доступа к «Госуслугам». Нововведение может заработать в 2026 году», - поясняет издание.

Эксперты отмечают, что бурный рост рынка СИМ в стране прекратился, число аварий с участием водителей электросамокатов уменьшилось: за 9 месяцев 2025-го случилось на 20% меньше таких ДТП, чем за аналогичный период 2024-го.