Обязательную регистрацию самокатов могут ввести в 2026 году

Обязанность ставить на учет электросамокаты может появиться у владельцев в следующем году. О введении прав для управления этим средством индивидуальной мобильности (СИМ) речи не идет.
«Госрегистрация не за горами. Но ввести ее без принятия поправок в Правила дорожного движения не получится, поэтому Минтранс согласовал с МВД внесение таких поправок весной 2026 года», - пишет «Парламентская газета» со ссылкой на замдиректора департамента автотранспорта Николая Чередниченко.
Что касается прокатных СИМ, то в стране хотят обязать граждан, пользующихся этой услугой, подтверждать свою личность. В столице это правило уже действует, для идентификации используют официальный городской портал. В других регионах для этого можно подключить сайт госуслуг.
«Крупнейшие сервисы проката ведут переговоры с Минтрансом, чтобы ввести повсеместную верификацию. Выполняться она будет через пароль ЕСИА, который используется для доступа к «Госуслугам». Нововведение может заработать в 2026 году», - поясняет издание.
Эксперты отмечают, что бурный рост рынка СИМ в стране прекратился, число аварий с участием водителей электросамокатов уменьшилось: за 9 месяцев 2025-го случилось на 20% меньше таких ДТП, чем за аналогичный период 2024-го.
Новости по теме
- Ремонт сетей на дороге на ул. Кулакова обещали завершить за 5 дней
- В кювете на крыше: на ул. Львовской перевернулась легковая машина
- В УЖКХ Пензы пояснили, установят ли камеру у входа в Комсомольский парк
- Пензенец более 10 раз не смог сдать на права и купил подделку
- В Госдуме предложили ввести штрафы для борьбы с «крестопадом»
- В Сердобском районе женщина на Ford Focus врезалась в дерево
- Многодетным матерям хотят разрешить тратить маткапитал на зубы
- Россиянам назвали способы избежать штрафов за гирлянды в машине
- На ул. Германа Титова временно изменили схему организации движения
- Опубликованы новые кадры с места смертельного ДТП под Городищем
Последние новости
- 26 ноября отключат свет в центре Пензы, Терновке и Веселовке
- Ремонт сетей на дороге на ул. Кулакова обещали завершить за 5 дней
- В УЖКХ Пензы пояснили, установят ли камеру у входа в Комсомольский парк
- Прогноз погоды на 25 ноября: снег, дождь, гололед
- Стало известно, где будут учиться дети во время капремонта школы № 28
- Названы адреса елочных базаров в Пензе
- Пензенцам начали поступать звонки от мошенников из «мэрии»
- Отнесение популярного бранного слова к нецензурщине опровергли
- В регионе заработала горячая линия по вопросам о ВИЧ-инфекции
- На улице Терновского заработал новый светофор
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!