Многодетным матерям хотят разрешить тратить маткапитал на зубы

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить многодетным матерям тратить средства материнского капитала на услуги стоматолога и ортодонта. Документ появился в электронной базе палаты 21 ноября.
«Обеспеченность стоматологической помощью является важным фактором сохранения здоровья матери и полноценного ухода за детьми», - говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы отмечают, что в результате нововведения повысится уровень социальной поддержки многодетных семей.
По их мнению, принятие законопроекта будет способствовать улучшению демографической ситуации, укреплению здоровья женщин и полноценному выполнению ими материнских функций.
Сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет (семьям с низким доходом), единовременную выплату остатка меньше 10 000 рублей, товары и услуги для детей‑инвалидов, накопительную пенсию одного из родителей.
