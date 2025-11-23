Многодетным матерям хотят разрешить тратить маткапитал на зубы

23.11.2025 | 11:12

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить многодетным матерям тратить средства материнского капитала на услуги стоматолога и ортодонта. Документ появился в электронной базе палаты 21 ноября.

«Обеспеченность стоматологической помощью является важным фактором сохранения здоровья матери и полноценного ухода за детьми», - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что в результате нововведения повысится уровень социальной поддержки многодетных семей.

По их мнению, принятие законопроекта будет способствовать улучшению демографической ситуации, укреплению здоровья женщин и полноценному выполнению ими материнских функций.

Сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет (семьям с низким доходом), единовременную выплату остатка меньше 10 000 рублей, товары и услуги для детей‑инвалидов, накопительную пенсию одного из родителей.