В регионе медик продавал справки для освобождения от участия в СВО

13.10.2025 | 10:43

В одной из районных больниц Пензенской области заместитель главного врача за взятки выдавал гражданам документы с ложными сведениями, чтобы те в числе прочего получали бессрочную инвалидность и освобождение от прохождения военной службы в зоне СВО.

Всего медик таким образом «заработал» 330 000 рублей, сообщил врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергей Алисин на брифинге в областном УМВД России.

Он привел примеры других коррупционных преступлений в сфере здравоохранения, выявленных в регионе за последнее время.

Так, психиатр-нарколог набрал взяток на сумму около 25 000 рублей за оформление фиктивных рецептов на сильнодействующие препараты.

В областной больнице, расположенной в Пензе, завскладом получила от представителей двух юридических лиц около 250 000 рублей. За эти деньги она беспрепятственно принимала у организаций продукты и товары, не соответствующие по количеству и качеству условиям заключенных госконтрактов и прямых договоров.