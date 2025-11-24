В регионе заработала горячая линия по вопросам о ВИЧ-инфекции

24.11.2025 | 15:48

В понедельник, 24 ноября, в Пензенской области начала работать горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Ее запустило региональное управление Роспотребнадзора.

Любой желающий может обратиться за консультацией по телефону (8412) 66-09-48: с понедельника по четверг - с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).

Специалисты ведомства ответят на вопросы о профилактике заболевания, расскажут о пунктах бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ.

Горячая линия будет работать до 5 декабря, уточнили в управлении.

«Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме по телефону 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный) без выходных дней на русском и английском языках», - добавили в Роспотребнадзоре.

В 2024 году в Пензенской области выявили 353 случая ВИЧ-инфекции. Рост заболеваемости зафиксировали в 15 районах, наиболее существенным (на 50% и более) он оказался в Малосердобинском, Шемышейском, Наровчатском, Башмаковском, Каменском, Пачелмском, Камешкирском и Сосновоборском. В Заречном заболеваемость сократилась на 35,9%, в Пензе - на 17,6%.

194 человека с ВИЧ-инфекцией умерли.