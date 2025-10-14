Появились новые кадры смертельного ДТП в Нижнем Ломове

14.10.2025 | 17:23

Госавтоинспекция опубликовала новые кадры с места смертельного ДТП в Нижнем Ломове. Авария случилась во вторник, 14 октября, на 527-м километре М-5.

По предварительным данным, в 14:15 Renault Logan с 49-летним мужчиной за рулем столкнулся с «Ладой-Ларгус» под управлением 66-летнего шофера.

Водитель иномарки скончался на месте.

«Пассажиры «Лады» - женщины 1944, 1958, 1974 года рождения и мужчина 1988-го - получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», - сообщил начальник отделения ГАИ Нижнеломовского района Алексей Артамонов.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее на 647-м километре трассы М-5, у поворота на поселок Монтажный, в ДТП с большегрузом погибли трое: двое 20-летних юношей и 17-летняя девушка.