Как правильно разморозить мясо и рыбу?

Вопрос от интернет-пользователя
Начитались в интернете про оживающих после разморозки бактерий в мясе и рыбе. Верно ли это и как сделать все так, чтобы не отравиться?
Ответ специалиста
При оттаивании сырого мяса или рыбы патогенные микроорганизмы (например, золотистый стафилококк) действительно «просыпаются», подтвердили в Роскачестве. Однако риски можно снизить, если правильно выбрать способ размораживания.
Самый безопасный – в холодильнике. Это потребует времени, зато температура точно не поднимется выше 4-5 градусов (для спокойствия можно отрегулировать на +2). Нужно поставить емкость с продуктом на нижнюю полку, накрыть крышкой или пленкой. Размороженное таким образом мясо хранится сутки-двое.
Процесс ускоряется, если оттаивание происходит в воде. Но действовать надо осторожно - сначала упаковать продукт в пленку или герметичный пакет, потом положить его в прохладную воду и менять ее каждые 20-30 минут на более теплую. Метод нельзя назвать оптимальным: разморозка неравномерная, ценные вещества вымываются и оживших бактерий больше.
При комнатной температуре дело идет еще быстрее, но держать продукт в таких условиях можно только 3-4 часа. Потом его нужно переложить в холодильник или приступить к готовке: при температуре выше 4-5 градусов бактерии размножаются активнее, а вытекший сок станет для них питательной средой.
Самая высокая скорость – у разморозки в микроволновке. Здесь тоже есть тонкости: нельзя увеличивать мощность нагрева выше минимальной, требуется каждые 1-2 минуты делать паузы, чтобы проверить, не подварились ли края, и использовать закрытую емкость, иначе микроорганизмы попадут на стенки печи. Потом следует сразу готовить блюдо.
Повторно замораживать допускается только мясо и рыбу, которые с самого начала оттаивали в холодильнике. Но делать так нежелательно, потому что портятся их вкус и текстура.
