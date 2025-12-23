Как отличить натуральную икру от имитации?

23.12.2025 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

В магазинах большой выбор икры на любой кошелек. Однако разброс цен очень смущает и наводит на мысли о подделках. Как сделать правильный выбор?

Ответ специалиста

Первый признак - стоимость, указали в Роскачестве. В 2025 году 1 кг красной икры в среднем стоит около 9,5 тыс. рублей, и если на ценнике указано значительно меньше, то с большой долей вероятности на прилавок выставлена подделка.

Нужно обратить внимание на маркировку. Если обозначено «игра лососевая» - банку можно брать. Отметки «икорное изделие», «продукт икорный», «икорно-рыбный продукт» указывают на имитацию либо смесь.

Вместе с настоящей икрой в банке есть только соль и растительное мало. Разрешается наличие консервантов Е200-Е203, Е211-Е213. Альгинат натрия (Е401), каррагинан (Е407), загустители и красители могут быть в искусственной икре или в смеси с натуральной.

Стоит помнить, что ингредиенты перечисляются в порядке убывания, то есть метка «икра лососевая» должна открывать список, а не замыкать его.

Из внешних признаков в первую очередь нужно оценить цвет: у качественной икры он не слишком яркий (не «кислотный»). Икринки не выглядят «пластиковыми», а внутри просматривается четко очерченная светлая точка - зародыш. У подделок пятнышко расплывается, а сами они на вид будто кустарные.

Кроме того, натуральные икринки равномерно-округлые и примерно одинаковы по размеру. Фальсифицированные могут быть овальными, сдвоенными и вообще разнокалиберными.

Плохой признак - пена. Она говорит о начавшемся брожении продукта.

В домашних условиях можно проверить игру на подлинность горячей водой. Нужно нагреть ее не больше чем до 60-70 градусов, бросить туда несколько икринок и аккуратно раздавить их вилкой. У настоящей икры белок свернется, вода помутнеет; имитированная не растворится вовсе или даст ярко-оранжевый цвет.

Если оттенок мутно-оранжевый - икра структурированная. Так называют второсортную, отбракованную производителем. Ее перерабатывают в бульон, потом добавляют желирующие компоненты и формируют ровные шарики заново.