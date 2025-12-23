Как отличить натуральную икру от имитации?

Вопрос от интернет-пользователя
В магазинах большой выбор икры на любой кошелек. Однако разброс цен очень смущает и наводит на мысли о подделках. Как сделать правильный выбор?
Ответ специалиста
Первый признак - стоимость, указали в Роскачестве. В 2025 году 1 кг красной икры в среднем стоит около 9,5 тыс. рублей, и если на ценнике указано значительно меньше, то с большой долей вероятности на прилавок выставлена подделка.
Нужно обратить внимание на маркировку. Если обозначено «игра лососевая» - банку можно брать. Отметки «икорное изделие», «продукт икорный», «икорно-рыбный продукт» указывают на имитацию либо смесь.
Вместе с настоящей икрой в банке есть только соль и растительное мало. Разрешается наличие консервантов Е200-Е203, Е211-Е213. Альгинат натрия (Е401), каррагинан (Е407), загустители и красители могут быть в искусственной икре или в смеси с натуральной.
Стоит помнить, что ингредиенты перечисляются в порядке убывания, то есть метка «икра лососевая» должна открывать список, а не замыкать его.
Из внешних признаков в первую очередь нужно оценить цвет: у качественной икры он не слишком яркий (не «кислотный»). Икринки не выглядят «пластиковыми», а внутри просматривается четко очерченная светлая точка - зародыш. У подделок пятнышко расплывается, а сами они на вид будто кустарные.
Кроме того, натуральные икринки равномерно-округлые и примерно одинаковы по размеру. Фальсифицированные могут быть овальными, сдвоенными и вообще разнокалиберными.
Плохой признак - пена. Она говорит о начавшемся брожении продукта.
В домашних условиях можно проверить игру на подлинность горячей водой. Нужно нагреть ее не больше чем до 60-70 градусов, бросить туда несколько икринок и аккуратно раздавить их вилкой. У настоящей икры белок свернется, вода помутнеет; имитированная не растворится вовсе или даст ярко-оранжевый цвет.
Если оттенок мутно-оранжевый - икра структурированная. Так называют второсортную, отбракованную производителем. Ее перерабатывают в бульон, потом добавляют желирующие компоненты и формируют ровные шарики заново.
Новости по теме
- Какие закуски приготовить для встречи Нового года?
- Перечислены главные риски новогоднего застолья
- Как отличить обычную ОРВИ от гриппа?
- В России резко подешевел ряд ключевых продуктов питания
- Владелец подмосковной пекарни рассказал об отправленных Путину пирожках
- Почему нельзя ставить телевизор напротив кровати?
- Как правильно разморозить мясо и рыбу?
- 106-летняя женщина раскрыла два простых секрета долголетия
- В какую воду нужно бросать макароны?
- Как ухаживать за елкой в горшке?
Последние новости
- Какие закуски приготовить для встречи Нового года?
- Как отличить обычную ОРВИ от гриппа?
- Возраст бывает «призЫвный» или «призывнОй»?
- «Мертвые души» - что означает устойчивый оборот?
- Почему нельзя ставить телевизор напротив кровати?
- Как правильно разморозить мясо и рыбу?
- Кто такой цесаревич и почему его так называют?
- В какую воду нужно бросать макароны?
- Как ухаживать за елкой в горшке?
- «Алюминиевый» или «аллюминиевый» - как правильно?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!