В какую воду нужно бросать макароны?

Вопрос от интернет-пользователя

Как правильно варить макароны и в какую воду их нужно бросать - в холодную, теплую или горячую?

Ответ специалиста

Макароны бросают только в бурно кипящую воду (если сделать это раньше, то за время варки они потеряют форму и слипнутся).

Выбирайте кастрюлю такого размера, чтобы изделиям хватило места после разбухания. Рекомендуется использовать примерно 1 литр воды на 100 граммов макарон.

Как только вода закипит, добавьте в нее соль по вкусу и аккуратно бросьте макароны. Хорошо перемешайте.

Варить нужно на среднем огне. Время приготовления обычно составляет 8-12 минут.

В конце снимите кастрюлю с плиты и слейте воду через дуршлаг. Не промывайте макароны, иначе их вкус пропадет.

