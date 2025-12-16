В какую воду нужно бросать макароны?

Вопрос от интернет-пользователя
Как правильно варить макароны и в какую воду их нужно бросать - в холодную, теплую или горячую?
Ответ специалиста
Макароны бросают только в бурно кипящую воду (если сделать это раньше, то за время варки они потеряют форму и слипнутся).
Выбирайте кастрюлю такого размера, чтобы изделиям хватило места после разбухания. Рекомендуется использовать примерно 1 литр воды на 100 граммов макарон.
Как только вода закипит, добавьте в нее соль по вкусу и аккуратно бросьте макароны. Хорошо перемешайте.
Варить нужно на среднем огне. Время приготовления обычно составляет 8-12 минут.
В конце снимите кастрюлю с плиты и слейте воду через дуршлаг. Не промывайте макароны, иначе их вкус пропадет.
