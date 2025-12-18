Ликбез

Почему нельзя ставить телевизор напротив кровати?

Вопрос от интернет-пользователя

В спальне напротив кровати стоит телевизор, почти каждую ночь перед сном смотрю его лежа. Вредно ли это?

Ответ специалиста

Для создания правильной атмосферы в спальне многие эксперты рекомендуют отказаться от установки в ней телевизора.

Когда вы смотрите что-то, лежа в кровати, мозг получает противоречивые сигналы: тело уже отдыхает, а сознание продолжает работать. Синий свет от устройства воспринимается как дневной, что тормозит выработку мелатонина и мешает дальнейшему засыпанию.

Кроме сбитого режима могут проявиться проблемы со здоровьем, в неестественном положении шея и спина напряжены. Из-за этого по утрам вы будете чувствовать боли в теле.

Если кроме спальни вам больше негде поставить телевизор, важно постараться разместить его правильно - центр экрана должен быть расположен на уровне глаз.

