Почему нельзя ставить телевизор напротив кровати?

Вопрос от интернет-пользователя
В спальне напротив кровати стоит телевизор, почти каждую ночь перед сном смотрю его лежа. Вредно ли это?
Ответ специалиста
Для создания правильной атмосферы в спальне многие эксперты рекомендуют отказаться от установки в ней телевизора.
Когда вы смотрите что-то, лежа в кровати, мозг получает противоречивые сигналы: тело уже отдыхает, а сознание продолжает работать. Синий свет от устройства воспринимается как дневной, что тормозит выработку мелатонина и мешает дальнейшему засыпанию.
Кроме сбитого режима могут проявиться проблемы со здоровьем, в неестественном положении шея и спина напряжены. Из-за этого по утрам вы будете чувствовать боли в теле.
Если кроме спальни вам больше негде поставить телевизор, важно постараться разместить его правильно - центр экрана должен быть расположен на уровне глаз.
