Как ухаживать за елкой в горшке?

16.12.2025 | 14:27

Вопрос от интернет-пользователя

Хочу купить домой елку в горшке, но нет уверенности, что она долго простоит. Есть ли какие-то тонкости в уходе? И что с ней делать после праздников?

Ответ специалиста

Чтобы дерево простояло дольше, нужно правильно его выбрать, предупредили в Роскачестве. Стоит отказаться от пихты Нордмана, кипарисовика Лавсона, араукарии и сосны – они плохо переносят комнатные условия и недостаток света.

Оптимальными считаются канадская и обыкновенная ель, пихта сибирская и корейская, туя, можжевельник. Иголки должны быть зелеными и упругими, без сухости и желтизны, а корень - оплетать земляной ком полностью. Блеск хвои - признак обработки «для красоты».

Оптимальные условия для елки в горшке - температура не выше +10...+15 градусов и высокая влажность. Дерево следует держать в прохладном месте, вдали от батарей и обогревателей, каждый день опрыскивать и умеренно поливать (без пересыхания и застоя воды в емкости).

Резкие перепады от тепла к холоду, прямые солнечные лучи, сухой воздух противопоказаны.

После праздников елку нужно попытаться вернуть в прежний режим. Для этого ее выносят на балкон или в гараж (главное - чтобы было не выше 0…+5) и подержать там пару недель.

Если дерево «заснет» и доживет до весны, потом его можно высадить в открытый грунт в полутенистом месте. Яма должна быть шире земляного кома в 1,5-2 раза, на дно необходимо уложить дренаж (керамзит, гальку, песок). Саженец мульчируют корой либо хвоей и хорошо проливают почву.