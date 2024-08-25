Пензенец рассказал, во что превратился сквер «40 лет Победы»

25.08.2024 | 11:47

Погруженная в темноту территория сквера «40 лет Победы», где в 2021 году установили стелу «Пенза - город трудовой доблести», становится местом притяжения для граждан, нарушающих общественный порядок.

Об этом рассказал житель областного центра Михаил под постом в телеграм-канале главы города Александра Басенко.

«Почему территория и непосредственно сам памятный знак «Пенза - город трудовой доблести» в вечернее время не освещается? Ни один фонарик не работает. Часто гуляю по вечерам в этом районе и наблюдаю, как это место, созданное как дань памяти трудовому подвигу населения Пензы, постепенно превращается в место для катания на скейтах, велосипедах, а после захода солнца - для более непристойных вещей, вплоть до распития спиртных напитков», - описал мужчина.

По его мнению, запустению способствует невнимание властей к стеле и скверу.

«Прошу вас разобраться в этом вопросе и поручить ответственным лицам привести территорию монумента в порядок, чтобы показать горожанам его значение для города», - обратился к Александру Басенко Михаил.

На обращение отреагировал представитель управления капитального строительства Пензы.

«Разработана проектная документация второго этапа благоустройства территории парка «40 лет Победы», где установлена стела «Город трудовой доблести». В настоящее время проектная документация получила положительные результаты госэкспертизы. В рамках второго этапа планируется устройство постоянной системы электроснабжения от трансформаторной подстанции. После определения источника финансирования продолжатся работы по благоустройству сквера», - сообщил представитель.

Пензенцы неоднократно возмущались в соцсетях: в сквере не горят фонари, нет подсветки архитектурного ансамбля, и указывали, что преобразование территории необходимо довести до конца, в том числе заасфальтировать дорожки. Финансирование на эти работы ищут с 2023 года.