В Пензенской области выросло число заболевших гриппом

18.03.2025 | 17:23

В Пензенской области после спада на предыдущей неделе отмечается рост заболеваемости гриппом. За период с 10 по 16 марта зарегистрировали 710 случаев инфекции, ранее было 663.

270 заболевших гриппом - дети до 14 лет (прежний показатель - 240). В Пензе выявили 202 случая, в том числе у 91 ребенка.

Всего за минувшую неделю к врачам с признаками ОРВИ и гриппа обратились 3 253 жителя области, что на 6,7% меньше, чем за предыдущий период (3 485). 28,5% пациентов - дети.

Относительно высокий уровень заболеваемости наблюдался в Лопатинском, Нижнеломовском, Вадинском районах, Кузнецке, Шемышейском, Мокшанском, Иссинском, Сосновоборском, Спасском, Никольском, Башмаковском, Камешкирском, Пензенском, Земетчинском и Наровчатском районах, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

С 10 по 16 марта коронавирусную инфекцию подтвердили у 57 жителей региона (65 - за предыдущий период).

Специалисты напомнили о мерах профилактики ОРВИ: необходимо чаще мыть руки или использовать дезинфицирующие средства, соблюдать масочный режим, избегать мест скопления людей.