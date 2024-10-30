В Кузнецке штукатурят стены будущей поликлиники для взрослых

30.10.2024 | 12:48

В Кузнецке проверили ход строительства поликлиники для взрослых. Медучреждение будет оказывать помощь жителям Кузнецкого района.

На стройплощадке побывали замминистра здравоохранения области Тихон Панюхин и министр строительства и ЖКХ Александр Гришаев.

Сейчас специалисты занимаются устройством внутренних кирпичных перегородок в здании, технического этажа. Также они штукатурят стены, делают стяжку пола первого этажа и прокладывают внутренние инженерные системы электроснабжения и вентиляции, а также наружную теплотрассу.

«Стоимость объекта составляет более 1 млрд рублей. Средства выделены на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов», - рассказали в региональном минздраве.

Сдать поликлинику планируют в 2025 году. За одну смену ее смогут посещать до 600 человек.

Новое медучреждение войдет в структуру Кузнецкой межрайонной больницы, к которой сейчас относятся 4 поликлиники. Они не соответствуют современным нормам и требованиям к зданиям, в которых размещаются медицинские организации. В них невозможно расположить все функциональные подразделения и разделить потоки пациентов. В новом здании намерены открыть центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) с современным оборудованием.