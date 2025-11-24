Экономика

Пензенская область получит полмиллиарда на повышение зарплат

Пензенская область в 2025 году получит из федерального бюджета 595 млн 515 тыс. рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Регион вошел в число 33 субъектов страны с высокой долей социально значимых расходов, которым частично компенсируют дополнительные траты, связанные с увеличением МРОТ.

В список среди прочих включены соседние области, Ульяновская и Тамбовская, а также Мордовия. Общий объем дотаций - 14 млрд рублей.

«Федеральное финансирование в том числе обеспечит выплату зарплаты бюджетникам в январе-феврале 2026 года с учетом нового, более высокого минимального размера оплаты труда», - отмечается на сайте Правительства РФ.

Ранее сообщалось, что в 2026 году МРОТ вырастет на 20,7% и составит 27 093 рубля. Сейчас его размер - 22 440 рублей.

