Экономика

Регион получит 36,8 млн рублей на зарплаты для медиков-новичков

Печать
Telegram

Пензенская область дополнительно получит из федерального бюджета 36 млн 812 тысяч 200 рублей на оплату труда медработников в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В общей сложности на зарплаты врачам и среднему медперсоналу регионам страны направят более 9,6 млрд рублей.

«Выделенные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования», - пояснили в Правительстве РФ.

Дополнительное финансирование потребовалось из-за предполагаемого роста численности работников.

«Согласно прогнозу, в 2026 году в учреждения поступят на работу более 6 000 врачей и свыше 8 000 специалистов среднего медицинского персонала», - уточнили в правительстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети