Регион получит 36,8 млн рублей на зарплаты для медиков-новичков

Пензенская область дополнительно получит из федерального бюджета 36 млн 812 тысяч 200 рублей на оплату труда медработников в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
В общей сложности на зарплаты врачам и среднему медперсоналу регионам страны направят более 9,6 млрд рублей.
«Выделенные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования», - пояснили в Правительстве РФ.
Дополнительное финансирование потребовалось из-за предполагаемого роста численности работников.
«Согласно прогнозу, в 2026 году в учреждения поступят на работу более 6 000 врачей и свыше 8 000 специалистов среднего медицинского персонала», - уточнили в правительстве.
