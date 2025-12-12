Регион получит 36,8 млн рублей на зарплаты для медиков-новичков

12.12.2025 | 12:28

Пензенская область дополнительно получит из федерального бюджета 36 млн 812 тысяч 200 рублей на оплату труда медработников в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В общей сложности на зарплаты врачам и среднему медперсоналу регионам страны направят более 9,6 млрд рублей.

«Выделенные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования», - пояснили в Правительстве РФ.

Дополнительное финансирование потребовалось из-за предполагаемого роста численности работников.

«Согласно прогнозу, в 2026 году в учреждения поступят на работу более 6 000 врачей и свыше 8 000 специалистов среднего медицинского персонала», - уточнили в правительстве.