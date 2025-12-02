В Пензенской области фиксируют рекордно низкую безработицу

Показатель общей безработицы в Пензенской области находится на рекордно низких значениях: на октябрь 2025 года - 1,5% численности рабочей силы.
Общую безработицу считают с помощью выборочного обследования населения по проблемам занятости, регулярно проводимого Росстатом путем анкетирования.
Регистрируемая безработица определяется на основании данных о численности людей, обратившихся в службу занятости. Ее динамика (изменение в течение года) с 2022-го также снизилась - с 0,7% до 0,3%, сообщили в областном правительстве. Сейчас в региональных органах службы занятости зарегистрировано 1 790 человек.
Работодателями заявлены более 9 000 вакансий. Наибольший спрос на кадры фиксируется на обрабатывающих предприятиях (22,6%), в здравоохранении (14,3%), сельском хозяйстве (11,9%), образовании (8,0%), торговле (7,8%), госуправлении и обеспечении военной безопасности (6,7%).
«Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций Пензенской области за январь-август 2025 года составила 64 704 рубля», - добавили в правительстве.
