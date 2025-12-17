Общество

На Земле прогнозируется слабая магнитная буря

В ночь на четверг, 18 декабря, ожидаются геомагнитные возмущения, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«В зону воздействия на Землю вошла пару дней назад довольно крупная корональная дыра», - объяснили ученые.

Магнитные бури возникают, когда Земля сталкивается с потоками солнечной энергии.

Корональные дыры - это участки на cолнце, где понижены плотность и температура плазмы. Они ускоряют солнечный ветер - потоки заряженных частиц, которые постоянно выбрасывает солнце. В обычных условиях магнитное поле Земли успешно с ним справляется, но когда скорость увеличивается, возникает резкое внешнее давление, следствием которого становятся геомагнитные возмущения.

С 16 декабря как раз наблюдается быстрый рост скорости солнечного ветра. Если он продолжится, то геомагнитные возмущения могут начаться раньше.

Уровень бури ожидается слабый - не выше G1 (всего их 5).

