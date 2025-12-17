На Земле прогнозируется слабая магнитная буря

В ночь на четверг, 18 декабря, ожидаются геомагнитные возмущения, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«В зону воздействия на Землю вошла пару дней назад довольно крупная корональная дыра», - объяснили ученые.
Магнитные бури возникают, когда Земля сталкивается с потоками солнечной энергии.
Корональные дыры - это участки на cолнце, где понижены плотность и температура плазмы. Они ускоряют солнечный ветер - потоки заряженных частиц, которые постоянно выбрасывает солнце. В обычных условиях магнитное поле Земли успешно с ним справляется, но когда скорость увеличивается, возникает резкое внешнее давление, следствием которого становятся геомагнитные возмущения.
С 16 декабря как раз наблюдается быстрый рост скорости солнечного ветра. Если он продолжится, то геомагнитные возмущения могут начаться раньше.
Уровень бури ожидается слабый - не выше G1 (всего их 5).
Новости по теме
- На Земле прогнозируются сильные магнитные бури
- На Земле ожидается первая магнитная буря зимы
- Ученые решили провести пугающую манипуляцию с Солнцем
- Шансы человечества выжить при взрыве сверхновой звезды оценили
- Магнитная буря на Земле прошла пик и идет на спад
- Упавший в России метеорит выставили на продажу
- На Земле происходит магнитная буря почти высшего уровня
- Россиянам захотели разрешить не работать во время магнитных бурь
- 12 ноября возможны магнитные бури уровня G3-G4
- Раскрыто влияние магнитных бурь на здоровье
Последние новости
- В Кузнецке открылся новый центр женского здоровья
- Без тепла и ГВС: прокуроры Пензы следят за устранением аварий на сетях
- В Первомайском районе нашли нелегальный елочный базар
- Срок монтажа павильона на остановке «Дом офицеров» перенесли
- В Пензе применили новый подход в лечении инфаркта мозга
- Накрыть новогодний стол помогут авторские блюда от шефов «Каравана»
- У храма на Шуисте проведут благотворительную ярмарку
- Пензенцам стоит определиться с покупкой квартиры до 1 января
- Митрополит Серафим возглавит службы в храмах Николая Чудотворца
- Обнародован список адресов в Пензе, где отключили горячую воду и тепло
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!