Части россиян придется возвращать поступившие на карту деньги

27.10.2025 | 09:28

В Сбербанке нашли новый способ возвращать деньги клиентам, которые были обмануты мошенниками. Он заключается в проведении предупредительных бесед с дропперами (посредниками, которых злоумышленники используют для обналичивания украденных денег).

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, это удачный опыт, который следует распространить на все финансово-кредитные учреждения, сообщает «Парламентская газета».

Он напомнил, что недавно в России был принят закон, вводящий юридическую ответственность за дропперскую деятельность. Санкции включают крупные штрафы, достигающие 1 миллиона рублей, а также уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Строгие меры предназначены для лиц, которые сознательно участвуют в преступных схемах.

«Вместе с тем известно, что до 80 процентов дропперов, а их на сегодня в России, по некоторым данным, около двух миллионов человек, - это люди, которых завлекли обманом в преступную схему. То есть они даже не подозревают, что участвуют в незаконных операциях. Поэтому предлагается, скажем так, процедура амнистии», - рассказал Аксаков.

Все сомнительные денежные переводы отслеживаются. Современные технологии, включая базу данных Банка России и совместную антифрод-платформу, разработанную Минцифры, ЦБ и силовыми ведомствами, позволяют оперативно определить, что средства направляются на счет дроппера.

Банк связывается с получателем средств. Дропперу сообщается, что на его счет поступили похищенные деньги и за это предусмотрена уголовная ответственность, в связи с чем необходимо незамедлительно вернуть средства.

Если посредник признает свое невольное участие в преступлении, он возвращает деньги кредитной организации. Это позволяет избежать длительных и затратных судебных разбирательств. Средства оперативно возвращаются пострадавшему клиенту, а дроппер освобождается от уголовной ответственности.

По данным банка, эта схема уже позволила вернуть людям около 2,5 миллиарда рублей. Подобный результат является сильным стимулом для других финансовых учреждений перенять данный метод противодействия мошенничеству, заключил Аксаков.