Санаторий «Тарханы» станет автономным госучреждением

10.12.2025 | 17:02

Санаторий «Тарханы» (Пятигорск) должен стать государственным автономным учреждением

Пензенской области. Проект соответствующего постановления регионального правительства с 10 декабря проходит антикоррупционную экспертизу.

Учредителем выступит областное министерство здравоохранения, которое назначит руководителя санатория. Предельная штатная численность в «Тарханах» составит 230 человек. В качестве основной цели работы структуры заявлено оказание квалифицированной санаторно-курортной помощи населению.

После утверждения проекта постановления в Реестр имущества Пензенской области внесут необходимые изменения. Финансирование «Тархан» будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований по линии минздрава.

Речь о смене статуса пятигорского санатория, связанного с пензенским АО «Сельская здравница», шла еще в 2024 году.

В апреле 2025-го губернатор Олег Мельниченко заявил, что до 1 января 2026 года объект должен стать государственным автономным учреждением.