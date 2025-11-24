Пензенец более 10 раз не смог сдать на права и купил подделку

24.11.2025 | 18:52

25-летнего пензенца осудили за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения.

Молодой горожанин более 10 раз пытался сдать экзамен на права в ГАИ, но так и не смог пройти испытания.

Весной 2025 года, отчаявшись, он купил за 80 000 рублей подложное удостоверение с недостоверными персональными данными.

В июле мужчину остановили на дороге, и при проверке документов факт подделки был выявлен. В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело.

Пензенец признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, сообщили в областной прокуратуре.