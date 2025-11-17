Рособрнадзор попросил россиян не пугать детей одной профессией из-за неудачной учебы

Россиянам не следует пугать своих детей работой дворника из-за неудачной учебы. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит «Фонтанка».
По его словам, подобные слова родителей не являются мотивацией для школьников.
«Любимая история… Это абсолютно не мотивация. Она часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться», — пояснил он.
Глава ведомства добавил, что родителям следует показать свое доверие ребенку, а также готовность вместе с ним преодолевать трудности подготовки и сдачи экзамена.
Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что надобности в отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 12-летнем обучении в школах с каждым годом все меньше из-за позитивных изменений в системе российского образования.
Новости по теме
- В Госдуме высказались о вероятности отмены ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение в школах
- В школах Пензы не хватает материалов для плетения маскировочных сетей
- В селе Кижеватово капитально отремонтируют школу
- Строительство школы № 25 на ул. Калинина находится под вопросом
- В России появятся школьные лиги по основным видам спорта
- Владимир Путин поручил поддержать авторитет учителей физкультуры
- Ремонт школы в Пачелме снова не закончили в срок
- На строительство школы в Арбекове выделили еще почти 0,5 млрд
- В Пензенской области изменится порядок зачисления в 10-й класс
- В Минпросвещения оценили перспективы ДНКР стать частью ЕГЭ
Последние новости
- Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах
- В крови переболевших COVID-19 нашли необычные структуры
- Врач предупредила о последствиях полного отказа от сахара
- «Радиостанция Судного дня» повторила звучавшее в 20-х числах февраля 2022 года слово
- Смартфоны во всем мире подорожают
- В Госдуме высказались о вероятности отмены ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение в школах
- В российском регионе шторм унес в море судно и опрокинул второе
- Подросток отдал больше миллиона рублей мошенникам ради спасения мамы от «тюрьмы»
- Овечкин забросил пятую шайбу в сезоне
- Появился подозреваемый в убийстве обнаруженного в московском пруду ребенка
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!