Рособрнадзор попросил россиян не пугать детей одной профессией из-за неудачной учебы

17.11.2025 | 14:28

Россиянам не следует пугать своих детей работой дворника из-за неудачной учебы. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит «Фонтанка».

По его словам, подобные слова родителей не являются мотивацией для школьников.

«Любимая история… Это абсолютно не мотивация. Она часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться», — пояснил он.

Глава ведомства добавил, что родителям следует показать свое доверие ребенку, а также готовность вместе с ним преодолевать трудности подготовки и сдачи экзамена.

