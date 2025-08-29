В Белинском районе полностью сгорели ангар и 7 овощеукладчиков

29.08.2025 | 16:53

В МЧС рассказали подробности крупного пожара, случившегося в селе Ширяево Белинского района в пятницу, 29 августа.

На улице Бугор полностью сгорели железный ангар площадью 1 200 кв. м и 7 овощеукладчиков.

На тушение огня выезжали 10 сотрудников МЧС и муниципальной пожарной службы, привлекалось 4 спецмашины.

Никто из людей не пострадал. По факту произошедшего сейчас проводится проверка, уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что сигнал о ЧП поступил в 11:12. Как выяснилось, внутри ангара, принадлежащего аграрной фирме, загорелся утеплитель.

Объект расположен недалеко от трассы Тамбов - Пенза, проезжавшие мимо автомобилисты видели сразу 2 столба густого черного дыма.