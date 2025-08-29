В Белинском районе вблизи трассы случился серьезный пожар

29.08.2025 | 13:00

Днем в пятницу, 29 августа, в Белинском районе случился серьезный пожар. Сигнал поступил в МЧС в 11:12.

Как выяснилось, на улице Бугор в селе Ширяево внутри железного ангара аграрной фирмы загорелся утеплитель.

На тушение выехали 4 спасателя, привлекли 2 спецмашины, уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ангар расположен недалеко от трассы Тамбов - Пенза, проезжавшие мимо автомобилисты заметили сразу 2 столба густого черного дыма.

Пожарные работают на месте, информация уточняется. В обстоятельствах и причинах случившегося предстоит разобраться специалистам.