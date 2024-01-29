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Общество

Башмаковскую районную больницу начали ремонтировать

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В Башмаковской районной больнице стартовал капитальный ремонт. Там начали приводить в порядок терапевтический корпус. На это потратят более 20 миллионов рублей.

«Сейчас на объекте площадью более 1,5 тысячи квадратных метров проводятся демонтажные работы», - сообщила главный врач Башмаковской районной больницы Ольга Хрянина.

Башмаковскую районную больницу начали ремонтировать

Затем в помещениях произведут отделку, заменят двери, коммуникации, сантехнику.

Деньги на ремонт выделены из федерального и областного бюджетов.

Башмаковскую районную больницу начали ремонтировать

Здание построено в 1983 году. Оно трехэтажное, в нем располагаются приемное и терапевтическое отделения, дневной стационар и пост бригады скорой помощи. Ремонта ждали долгое время.

Ранее сообщалось, что в здании терапевтического корпуса Земетчинской районной больницы за 6 миллионов рублей отремонтируют лифт и лифтовое оборудование.

Кроме того, в Сердобской центральной районной больнице имени А. И. Настина планируют капитально отремонтировать корпус родильного отделения и женскую консультацию, а в Мокшанской - здание гинекологического корпуса и 2-й этаж хирургического отделения.

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Источник — фото областного минздрава
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