2 сентября в Пензенской области станет немного прохладнее

01.09.2025 | 20:30

Во вторник, 2 сентября, в Пензенской области будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник столбики термометров покажут +12...+17 градусов, осадков не ожидается.

Днем на улице будет +22...+27. В ночь на среду в прогнозе уже +9...+14 градусов и кратковременный дождь местами. Сохранится вероятность грозы.

В народном календаре 2 сентября Самойлов день. На Руси отмечали: высокие облака в этот день к ясной погоде, низкие - к ненастью.