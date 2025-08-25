Авторские торты и цветы: «Караван» подготовился к 1 Сентября

25.08.2025 | 16:00

Пензенская сеть «Караван» и ее ремесленная пекарня «Пан Калач» подготовились к 1 Сентября, разработав серию праздничных тортов.

День знаний - это всегда смешанные чувства: ностальгия по лету, но в то же время предвкушение новых открытий. Отметить праздник можно вкусным бенто-тортом - он станет хорошим подарком как для школьника, так и для учителя. Мастера пекарни «Пан Калач» украсят его индивидуально на глазах у заказчика.

«Бенто-торт - это всегда творчество, возможность выразить свое настроение. Пекарня «Пан Калач» - единственная в Пензенской области, которая делает эксклюзивные бенто-торты. Как правило, это удел частных мастеров», - отметил главный технолог сети Владислав Гаврилюк.

В дополнение к торту можно купить цветы. В «Караване» и «Скидкино» представлен большой выбор авторских букетов и композиций в корзинках по приятным ценам, включая классические розы на длинной ножке, которые к празднику будут дешевле, чем во многих магазинах.

Также в последние годы популярностью в качестве подарка учителю пользуются живые цветы в горшках - от экзотических орхидей и пальм до неприхотливых фикусов и гвоздик. Они сохранят память о людях на долгие годы.

Заказать доставку тортов, цветов и других необходимых к 1 Сентября товаров можно через сервис «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».