Сетевое издание|18+|Понедельник|25 авг 2025|16:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Ясно |

Общество

Авторские торты и цветы: «Караван» подготовился к 1 Сентября

Печать
Telegram

Пензенская сеть «Караван» и ее ремесленная пекарня «Пан Калач» подготовились к 1 Сентября, разработав серию праздничных тортов.

Авторские торты и цветы: «Караван» подготовился к 1 Сентября

День знаний - это всегда смешанные чувства: ностальгия по лету, но в то же время предвкушение новых открытий. Отметить праздник можно вкусным бенто-тортом - он станет хорошим подарком как для школьника, так и для учителя. Мастера пекарни «Пан Калач» украсят его индивидуально на глазах у заказчика.

Авторские торты и цветы: «Караван» подготовился к 1 Сентября

«Бенто-торт - это всегда творчество, возможность выразить свое настроение. Пекарня «Пан Калач» - единственная в Пензенской области, которая делает эксклюзивные бенто-торты. Как правило, это удел частных мастеров», - отметил главный технолог сети Владислав Гаврилюк.

Авторские торты и цветы: «Караван» подготовился к 1 Сентября

В дополнение к торту можно купить цветы. В «Караване» и «Скидкино» представлен большой выбор авторских букетов и композиций в корзинках по приятным ценам, включая классические розы на длинной ножке, которые к празднику будут дешевле, чем во многих магазинах.

Авторские торты и цветы: «Караван» подготовился к 1 Сентября

Также в последние годы популярностью в качестве подарка учителю пользуются живые цветы в горшках - от экзотических орхидей и пальм до неприхотливых фикусов и гвоздик. Они сохранят память о людях на долгие годы.

Авторские торты и цветы: «Караван» подготовился к 1 Сентября

Заказать доставку тортов, цветов и других необходимых к 1 Сентября товаров можно через сервис «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте