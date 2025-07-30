Общество

Артезианская вода «Ключ здоровья» становится источником жизни в жару

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В жаркие летние дни поддержание водного баланса организма становится особенно важным. Достаточное потребление чистой воды - ключевое условие хорошего самочувствия, подчеркивает врач-биохимик, практикующий врач клинической лабораторной диагностики, нутрициолог, спикер академии нутрициологии ЭДПРО Елена Дзюбак.

Именно поэтому артезианская вода «Ключ здоровья» может стать незаменимым помощником в борьбе с последствиями летнего зноя.

Артезианская вода добывается из подземного источника на глубине 180 метров. Водоносный слой полностью защищен от любых загрязнений.

Вода богата полезными минералами; предотвращает обезвоживание, которое может привести к головным болям, усталости и снижению работоспособности; участвует в процессах обмена веществ и помогает организму избавляться очищаться от шлаков; способствует нормальной работе желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, вода позволяет организму охлаждаться в жару.

Елена Дзюбак также отмечает, что лето - идеальное время для детокса и работы с обменом веществ. А артезианская вода «Ключ здоровья» станет основой для оздоровительных программ.

Чтобы разнообразить вкус воды и усилить ее полезные свойства, можно добавить дольки лимона, лайма, апельсина, ягоды, ароматные травы или имбирь. «Вода с лимоном и лаймом не только вкусная, но и полезная, особенно при некоторых видах мочекаменной болезни», - советует эксперт.

Выбор в пользу артезианской воды «Ключ здоровья» - это забота о своем здоровье и самочувствии, особенно в жаркий период. Натуральный и доступный способ поддержать организм в тонусе доступен всем - киоски «Ключ здоровья» расположены в жилом секторе Пензы и практически всех районов области. Заказать доставку можно через сервис «Торнадо».

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