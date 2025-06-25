Общество

Пекари «Пана Калача» превратили круассан в королевский десерт

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В пензенской сети ремесленных пекарен «Пан Калач», расположенных в магазинах «Караван», в классический круассан вдохнули вторую жизнь.

Вопреки распространенному мнению, это лакомство родом не из Франции, а из Вены, где им наслаждались еще в XIII веке. Лишь в начале XIX века, с открытием «Венской кофейни» в Париже, круассаны стали модным кондитерским изделием и постепенно завоевали мир.

А дальше десерт стал жить своей жизнью. Сегодня шеф-повара «Пана Калача» предлагают изысканные вариации классического круассана. Пензенцы могут попробовать сэндвичи-круассаны с начинкой из свежей клубники, нежного крема с творожным сыром маскарпоне и ароматных джемов. В выпечку добавляют немного орехов, темный шоколад и любовь шефа.

Пекари «Пана Калача» превратили круассан в королевский десерт

«Мы стремимся удивлять и радовать наших покупателей. Классический круассан - это прекрасная основа для кулинарного творчества. Сочетание слоеного теста, свежих ягод, сливочного крема и ароматного джема создает настоящий вкусовой фейерверк», - рассказал шеф-повар «Пана Калача» Владислав Гаврилюк.

Пекари «Пана Калача» превратили круассан в королевский десерт

Чтобы еще больше порадовать гурманов, пекарня экспериментирует с фруктовыми миксами, сочетая чернику, киви, манго, клубнику, свежий виноград, малину и другие дары лета. Эти комбинации превращают круассан в оригинальное кондитерское изделие.

Десерт привезут домой, если заказать его через сервис доставки «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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