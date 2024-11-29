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Общество

В Пензенском зоопарке поселился Серкан Болат

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В Пензенском зоопарке появился новый обитатель - бычок шотландской породы Хайленд. Он приехал из зоосада в вотчине Деда Мороза (Великий Устюг).

В Пензенском зоопарке поселился Серкан Болат

В телеграм-канале зоопарка сообщили, что бычка зовут Серкан - такое имя ему дали в Великом Устюге.

Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова, чьим филиалом является зоосад Деда Мороза, в июне называла полное имя животного - Серкан Болат. Сотрудники нарекли его так, вдохновившись популярным турецким сериалом и его главным героем. В том же учреждении, кстати, есть маленькая верблюдица Эда.

Теленок появился на свет 6 июня, это первый приплод у его родителей.

«Хайленды известны своей длинной шерстью и выносливостью. Они прекрасно адаптируются к различным условиям и обладают спокойным характером», - рассказали в Пензенском зоопарке.

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Источник — фото из TG-канала зоопарка
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