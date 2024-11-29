В Пензенском зоопарке поселился Серкан Болат

В Пензенском зоопарке появился новый обитатель - бычок шотландской породы Хайленд. Он приехал из зоосада в вотчине Деда Мороза (Великий Устюг).
В телеграм-канале зоопарка сообщили, что бычка зовут Серкан - такое имя ему дали в Великом Устюге.
Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова, чьим филиалом является зоосад Деда Мороза, в июне называла полное имя животного - Серкан Болат. Сотрудники нарекли его так, вдохновившись популярным турецким сериалом и его главным героем. В том же учреждении, кстати, есть маленькая верблюдица Эда.
Теленок появился на свет 6 июня, это первый приплод у его родителей.
«Хайленды известны своей длинной шерстью и выносливостью. Они прекрасно адаптируются к различным условиям и обладают спокойным характером», - рассказали в Пензенском зоопарке.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀