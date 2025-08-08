В Пушкинском сквере началась вырубка деревьев

08.08.2025 | 15:27

В пятницу, 8 августа, в Пушкинском сквере в Пензе началась вырубка деревьев. Под пилу попадают те, что заражены ясеневой златкой.

Это опасное насекомое, способное вызывать гибель молодых и ослабленных деревьев. Важно как можно быстрее предотвратить распространение личинок.

В городе выявили сразу несколько очагов заражения вредителем (на Олимпийской аллее, в Комсомольском парке, различных скверах) и ввели карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий спиливание и последующее сжигание веток и стволов.

«Эти меры позволяют снизить популяцию златки и обеспечить безопасность жителей, так как при сильном ветре сухие деревья могут угрожать падением. На сегодняшний день вырубка деревьев - самый действенный способ решения проблемы. На примере других регионов вакцинация не показала высокой эффективности», - рассказал госинспектор Управления Россельхознадзора по Пензенской области Владислав Горюнов.

В управлении ЖКХ заверили, что на месте срубленных деревьев уже осенью начнут высаживать новые крупномеры: липы, клены, рябины, каштаны.