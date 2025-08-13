ФСБ: Пензенцев пытаются склонить к дестабилизации обстановки

13.08.2025 | 10:57

У жителей Пензенской области обманом похищают деньги, чтобы потом вынуждать их совершать диверсии. Такие случаи участились, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Людям поступают видеозвонки от незнакомцев, которые представляются сотрудниками ФСБ. Они убеждают пензенцев в необходимости пройти верификацию на портале госуслуг.

Граждане соглашаются, и им приходит текстовое сообщение, содержащее ссылку на вредоносное программное обеспечение. С его помощью злоумышленники получают доступ к банковским приложениям.

«В последующем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры. Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», - обратились к пензенцам в региональном управлении ФСБ.

