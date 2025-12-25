История Пензы: Известный на всю страну завод исчез

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
Когда-то на обширной территории будущего Заводского района города Пензы находилось тюремное кладбище, где хоронили скончавшихся острожников. Но с началом Первой мировой войны в стране возник острый дефицит снарядов, и тогда здесь возвели трубочный завод, который позже назвали ЗИФ.
Его строительство обошлось казне в астрономическую по тем временам сумму, но вложения окупились. Завод ежегодно выпускал до 2 млн комплектующих для гранат. После Октябрьской революции фабрику национализировали, и предприятие перешло в руки советской власти.
Производство комплектующих для снарядов тут продолжалось вплоть до окончания Гражданской войны. На мирную продукцию перешли только в середине 20-х годов прошлого века.
На заводе выпускали детали для водопровода, зажигалки, дверные замки, посуду, электрические товары и скрепки для бумаги. А велосипеды здесь стали изготавливать с 1928 года.
Один из первых экземпляров руководство фабрики презентовало Константину Циолковскому, который обожал двухколесный транспорт. На пензенском велосипеде он катался до своей смерти.
С 1957 года продукцию завода им. Фрунзе стали отправлять на экспорт. Изделия фабрики охотно покупали не только в странах соцлагеря, но даже во Франции и США.
Новости по теме
- История Пензы: Часовне Михаила Архангела 25 лет
- История Пензы: На пустующей земле в центре города появилась площадь Жукова
- История Пензы: Символ СССР является городской достопримечательностью
- История Пензы: За администрацией Пензы установлена военная техника
- История Пензы: Памятник Конституции в народе получил другое название
- История Пензы: Современную улицу Пушкина заселяли крепостные
- История Пензы: Память погибших в Афгане пензенцев увековечена
- В Пензе отреставрировали крышу старинного дома на ул. Куйбышева
- История Пензы: В здании администрации Пензы пришлось укреплять фундамент
- История Пензы: Власти прекратили конфликты между местными и приезжими
Последние новости
- История Пензы: Часовне Михаила Архангела 25 лет
- История Пензы: На пустующей земле в центре города появилась площадь Жукова
- История Пензы: Символ СССР является городской достопримечательностью
- История Пензы: За администрацией Пензы установлена военная техника
- История Пензы: Памятник Конституции в народе получил другое название
- История Пензы: Современную улицу Пушкина заселяли крепостные
- История Пензы: Память погибших в Афгане пензенцев увековечена
- История Пензы: В здании администрации Пензы пришлось укреплять фундамент
- История Пензы: Власти прекратили конфликты между местными и приезжими
- История Пензы: Городскую улицу назвали в честь украинского поэта
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!