История Пензы: Известный на всю страну завод исчез

25.12.2025 | 07:34

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Когда-то на обширной территории будущего Заводского района города Пензы находилось тюремное кладбище, где хоронили скончавшихся острожников. Но с началом Первой мировой войны в стране возник острый дефицит снарядов, и тогда здесь возвели трубочный завод, который позже назвали ЗИФ.

Его строительство обошлось казне в астрономическую по тем временам сумму, но вложения окупились. Завод ежегодно выпускал до 2 млн комплектующих для гранат. После Октябрьской революции фабрику национализировали, и предприятие перешло в руки советской власти.

Производство комплектующих для снарядов тут продолжалось вплоть до окончания Гражданской войны. На мирную продукцию перешли только в середине 20-х годов прошлого века.

На заводе выпускали детали для водопровода, зажигалки, дверные замки, посуду, электрические товары и скрепки для бумаги. А велосипеды здесь стали изготавливать с 1928 года.

Один из первых экземпляров руководство фабрики презентовало Константину Циолковскому, который обожал двухколесный транспорт. На пензенском велосипеде он катался до своей смерти.

С 1957 года продукцию завода им. Фрунзе стали отправлять на экспорт. Изделия фабрики охотно покупали не только в странах соцлагеря, но даже во Франции и США.