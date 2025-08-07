В Пензе около зоопарка сбили 3-летнюю девочку

В четверг, 7 августа, в Пензе сбили ребенка на улице Красной, сообщили в областной Госавтоинспекции.
3-летняя девочка переходила дорогу около зоопарка. В этот момент на нее наехал водитель на Niva Travel - 70-летний мужчина.
Ребенок получил травмы, его госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно, что в Пензе полицейские ищут водителя неустановленного средства индивидуальной мобильности, 3 июля в 19:40 сбившего 9-летнего мальчика на улице Ладожской.
