В Пензе около зоопарка сбили 3-летнюю девочку

В четверг, 7 августа, в Пензе сбили ребенка на улице Красной, сообщили в областной Госавтоинспекции.

3-летняя девочка переходила дорогу около зоопарка. В этот момент на нее наехал водитель на Niva Travel - 70-летний мужчина.

Ребенок получил травмы, его госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Пензе полицейские ищут водителя неустановленного средства индивидуальной мобильности, 3 июля в 19:40 сбившего 9-летнего мальчика на улице Ладожской.