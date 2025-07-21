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Происшествия

Появились новые кадры с места трагедии в Пензенском районе

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В пожарно-спасательном центре рассказали об участии в ликвидации последствий страшного ДТП, случившегося 19 июля в Пензенском районе.

По данным ГАИ, В 7:12 у села Большая Елань, на 6-м километре дороги Тамбов - Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись три автомобиля: Renault Logan, «Москвич» и грузовая «Газель». Первым управлял 44-летний мужчина, вторым - 48-летний, третьим - 24-летний.

Появились новые кадры с места трагедии в Пензенском районе

Водитель Renault и три его пассажира - 29-летняя женщина, мальчик 2017 года рождения и девочка 2016-го - от полученных травм скончались на месте.

Появились новые кадры с места трагедии в Пензенском районе

«Прибыв к месту ДТП, спасатели извлекли тела погибших из автомобиля», - уточнили в ППСЦ.

Появились новые кадры с места трагедии в Пензенском районе

Водитель «Газели» и двое 46-летних мужчин, находившихся в салоне, получили травмы, медики доставили их в больницу.

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Источник — фото ППСЦ
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