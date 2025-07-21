Появились новые кадры с места трагедии в Пензенском районе

21.07.2025 | 11:50

В пожарно-спасательном центре рассказали об участии в ликвидации последствий страшного ДТП, случившегося 19 июля в Пензенском районе.

По данным ГАИ, В 7:12 у села Большая Елань, на 6-м километре дороги Тамбов - Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись три автомобиля: Renault Logan, «Москвич» и грузовая «Газель». Первым управлял 44-летний мужчина, вторым - 48-летний, третьим - 24-летний.

Водитель Renault и три его пассажира - 29-летняя женщина, мальчик 2017 года рождения и девочка 2016-го - от полученных травм скончались на месте.

«Прибыв к месту ДТП, спасатели извлекли тела погибших из автомобиля», - уточнили в ППСЦ.

Водитель «Газели» и двое 46-летних мужчин, находившихся в салоне, получили травмы, медики доставили их в больницу.