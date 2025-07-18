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Общество

Определены распространенные схемы мошенничества со списанием долгов

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Специалисты ВТБ отмечают значительный рост мошенничества, связанного с обещаниями полного списания долгов в банках. Сейчас самыми распространенными схемами обмана стали несуществующие программы по списанию кредитов, фальшивые сервисы по ускоренному банкротству и предложения от антиколлекторов.

Одной из самых популярных уловок стало предложение принять участие в несуществующих проектах. Мошенники могут звонить людям от имени государственных органов или банков и убеждать, что существуют специальные программы, которые позволяют полностью списать долги. Для участия жертвам нужно оплатить комиссию, которая иногда может достигать трети от самого кредита, и предоставить личные данные. В итоге мошенники не только получают деньги клиентов, но и оформляют новые кредиты на имя жертв.

Еще одна популярная схема - работа так называемых антиколлекторов. Недобросовестные фирмы звонят должникам и обещают им «законно списать все долги» или признать кредитные договоры недействительными. В качестве аргумента они используют несуществующие лазейки и подпункты в законодательстве, которые неподготовленный человек не знает. За свою работу такие компании просят крупную предоплату, а в результате жертва получает фиктивные документы либо вообще с клиентами просто обрывают связь после получения денег. В итоге человек увеличивает свою просрочку и усугубляет отношения с банками.

Также набирает популярность мошенничество с помощью фальшивых сервисов по ускоренному банкротству. На поддельных сайтах, имитирующих официальные, жертвам обещают быстрое списание долгов за дополнительную плату. В результате они передают личную информацию через сайт, а мошенники используют ее для получения новых кредитов.

«Мошенники активно эксплуатируют финансовую уязвимость людей, предлагая несуществующие способы списания долгов. При этом ни банки, ни государственные органы не требуют оплаты за списание задолженности. Прежде чем передавать деньги или персональные данные третьим лицам, всегда проверяйте информацию через официальные источники. Единственный безопасный путь решения проблем с кредитами - это прямое обращение в банк, где специалисты предложат законные варианты выхода из сложной финансовой ситуации», - отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

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