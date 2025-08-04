В поселке Земетчино в ДТП погиб 44-летний мужчина

04.08.2025 | 11:44

В ночь на субботу, 2 августа, в поселке Земетчино случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 0:56 на улице Максима Горького 43-летний водитель автомобиля Audi Q8 съехал с дороги в кювет, где машина врезалась в забор и дерево.

Находившийся в салоне 44-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Водитель и еще две пассажирки (43-летние женщины) были госпитализированы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.