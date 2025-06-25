Жители Пензенской области продолжают болеть гриппом

25.06.2025 | 08:50

В Пензенской области на неделе с 16 по 22 июня зарегистрировали 717 случаев ОРВИ, что на 25,3% больше, чем за предыдущий период, с 9-го по 15-е число.

Также специалисты выявили грипп у 1 жителя Бессоновского района, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Относительно высокий уровень заболеваемости респираторной инфекцией наблюдался в Пензенском, Мокшанском, Нижнеломовском, Никольском, Вадинском районах, Кузнецке, Городищенском, Башмаковском, Пачелмском, Малосердобинском районах.

В Пензе зарегистрировали 224 пациента с ОРВИ.

Врачи рекомендуют жителям региона продолжать соблюдать масочный режим, особенно при посещении общественных мест, и не забывать тщательно мыть руки.