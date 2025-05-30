В выходные в Пензенской области будет неустойчивая погода

30.05.2025 | 15:20

В предстоящие выходные погода в Пензенской области будет неустойчивой, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В субботу еще сохранится господство жаркого и сухого антициклона. Правда, в дневные часы в отдельных районах все-таки пройдут кратковременные грозовые дожди с порывистым ветром. А вот уже в первых числах июня жителей региона ждут существенные перемены в погоде», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Это связано с попаданием региона под влияние циклонического вихря.

«При прохождении атмосферных фронтов повсеместно будут идти интенсивные дожди с грозами и шквалистым ветром. Ветер сменит свое направление с южного на северо-западное. В край начнет поступать прохладный воздух, в результате чего температурный режим понизится», - объяснила Иванкова.

Так, если в субботу уличные термометры днем будут показывать до +34 градусов, то в воскресенье - до +30, а в понедельник - в пределах +20...+25.