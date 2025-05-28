В Пензе к пляжному сезону готовят 6 зон отдыха у воды

28.05.2025 | 18:51

В Пензе к купальному сезону, который стартует 1 июня, готовят 6 зон отдыха. Отобраны пробы воды, но их результаты еще не получены.

О количестве мест для отдыха на странице ЦУРа в соцсети «ВКонтакте» спросила пензячка Анна М.: «Будут пляжи в городе или рядом с городом? Что там с безопасностью?»

Женщине ответил представитель управления ЖКХ Пензы. По его словам, готовятся пляжи в районе улицы Антонова (ГПЗ-24), «Красный куст» (Барковка), в районе улицы Павлушкина (Пенза-III), улицы Сплавной (Ахуны), на Светлой Поляне, а также в районе улицы Зеленодольской (Засека).

«Для обеспечения безопасности населения на водных объектах в 2025 году МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» планирует организовать работу спасательных постов», - сообщил представитель управления.

Сейчас зоны отдыха очистили от мусора, веток и опавших листьев. Специалисты отремонтировали и покрасили игровые элементы, установили контейнеры для отходов и информационные стенды, добавили в пресс-службе мэрии.