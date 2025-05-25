В Пензе число выпускников превысило 7 300

25.05.2025 | 09:46

В субботу, 24 мая, в школах Пензы прозвучал последний звонок для 7 376 выпускников. Число окончательно покидающих средние общеобразовательные учреждения юношей и девушек озвучили в пресс-службе администрации.

5 296 выпускников - учащиеся девятых классов, 2 080 - одиннадцатых.

В регионе уже стартовала экзаменационная кампания. Основной период ОГЭ начался 21 мая. Ученикам нужно будет пройти испытания по двум обязательным предметам (математика, русский язык) и двум по выбору.

Основной период сдачи ЕГЭ начался 23 мая. В числе обязательных - русский язык, математика базового уровня или профильная.

Выпускные вечера состоятся 28 июня.

В 2024 году, по данным администрации, из школ Пензы выпустились 7 084 юношей и девушек: 5 089 из них окончили 9-й класс, 1 995 - 11-й.