31 мая в Пензенской области разогреет до +34 градусов

30.05.2025 | 22:00

В субботу, 31 мая, пензенцев ждет очередной жаркий день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +16...+21 градусов, днем +29...+34, в связи с чем объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ветер будет дуть с юга, местами со скоростью до 18 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, в некоторых районах пройдут кратковременный дождь и гроза.

Ранее синоптики сообщили, что в начале июня погода в Пензенской области будет неустойчивой из-за попадания региона под влияние циклонического вихря.

«При прохождении атмосферных фронтов повсеместно будут идти интенсивные дожди с грозами и шквалистым ветром. Ветер сменит свое направление с южного на северо-западное. В край начнет поступать прохладный воздух, в результате чего температурный режим понизится», - объяснила Иванкова.

31 мая в народном календаре - Федот Овсяник. Предки верили, что пасмурная погода в этот день предвещает скорое похолодание, а яркое солнце сулит теплое лето.