Сетевое издание|18+|Пятница|30 мая 2025|23:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |

Общество

31 мая в Пензенской области разогреет до +34 градусов

Печать
Telegram

В субботу, 31 мая, пензенцев ждет очередной жаркий день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +16...+21 градусов, днем +29...+34, в связи с чем объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ветер будет дуть с юга, местами со скоростью до 18 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, в некоторых районах пройдут кратковременный дождь и гроза.

Ранее синоптики сообщили, что в начале июня погода в Пензенской области будет неустойчивой из-за попадания региона под влияние циклонического вихря.

«При прохождении атмосферных фронтов повсеместно будут идти интенсивные дожди с грозами и шквалистым ветром. Ветер сменит свое направление с южного на северо-западное. В край начнет поступать прохладный воздух, в результате чего температурный режим понизится», - объяснила Иванкова.

31 мая в народном календаре - Федот Овсяник. Предки верили, что пасмурная погода в этот день предвещает скорое похолодание, а яркое солнце сулит теплое лето.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте