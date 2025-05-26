Заработал общедоступный реестр неплательщиков алиментов

26.05.2025 | 09:46

С 25 мая в сети появился общедоступный реестр неплательщиков алиментов. Он заработал на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Найти реестр можно на главной странице, нажав на строку «Злостные неплательщики алиментов».

Любой может ввести в поиск данные (фамилию, имя и др.) и проверить человека.

«В реестр включаются сведения о должниках по алиментным обязательствам, привлеченных к административной и (или) уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо нетрудоспособных родителей и (или) объявленных судебным приставом-исполнителем в розыск», - уточняется на сайте приставов.

Сведения будут находиться в открытом доступе до тех пор, пока у алиментщика сохраняется долг.